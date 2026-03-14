米国を訪問中の金民錫（キム・ミンソク）首相が13日（現地時間）、ホワイトハウスでトランプ大統領と会ったと、首相室が明らかにした。金首相は前日にJ・D・バンス副大統領と会ったのに続き、この日はホワイトハウスでトランプ大統領と面談した。金首相は12日に韓国国会を通過した対米投資特別法を含む韓米関係の懸案についてトランプ大統領と意見を交わしたと推定される。また、今月末に予定されているトランプ大統領の訪中日程と