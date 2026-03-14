岩下食品と日酒販の共同開発RTD第2弾「岩下の新生姜サワー 缶」が2026年3月10日に発売。甘さ控えめのスッキリした味わいで、アルコール4%・希望小売価格204円（税込）。公式キャラクター「イワシカ」のピンクデザインが特徴で、20〜30代女性がメインターゲット。岩下食品が展開するロングセラー商品「岩下の新生姜」の風味を生かした缶チューハイ「岩下の新生姜サワー 缶」が、2026年3月10日にスポット商品として発売されました。