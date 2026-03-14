イラン発弾道ミサイルが13日（現地時間）、トルコ領空でまた撃墜され、中東戦争の戦線がNATO（北大西洋条約機構）全体に広がるという危機感が高まっている。トルコ国防省はこの日の声明で「イランから発射されてトルコ領空に進入した弾道ミサイルが、東部地中海に配備されたNATO空軍とミサイル防衛システムにより無力化された」と発表した。続いて「わが領土と領空に向かうあらゆる脅威には断固、ためらわず必要な措置を取る」とし