記事ポイント車両本体盗難件数は直近5年間で最多の2,746件となり、年間支払保険金は約82億円に達しました。ランドクルーザーが5年連続で車両本体盗難のワースト1位を記録し、車上ねらいでも初めてワースト1位となりました。都道府県別では愛知県が最多で、2位の埼玉県と比較して車両本体盗難の支払件数が約2倍を占めています。日本損害保険協会が第27回「自動車盗難事故実態調査」の結果を2026年3月4日に公表しました。車両本体盗