韓国戦の二回、カミネロの先制打でホームへ飛び込むドミニカ共和国のゲレロ＝13日、マイアミ（AP＝共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日、米マイアミとヒューストンで準々決勝2試合が行われ、1次リーグD組1位のドミニカ共和国はC組2位の韓国を10―0の七回コールドゲームで下し、3大会ぶりに4強入りを果たした。先発サンチェス（フィリーズ）が5回無失点と好投し、七回にウェルズ（ヤンキース