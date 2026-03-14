かまいたちの山内健司が、後輩芸人のネタ中に使用された楽曲のセンスに「新時代」を感じ、大きな衝撃を受けたエピソードを披露した。【映像】目を見開いて驚く山内番組では、お笑い第七世代として活躍した芸人たちが集結し、ネタ作りの変化や音楽のチョイスについて語り合った。その中で、山内は最近見たあるネタの選曲について言及した。山内が衝撃を受けたのは、お笑いコンビ・マルセイユのネタであった。ネタの最後に歌に