〈WBCイタリア代表、大半が「アメリカ人選手」で国内には不満も…G.G.佐藤が明かす“サッカー大国”の意外過ぎる野球事情「そもそも野球を知らない人が多い」〉から続くWBCで“波乱”が起きた。数多くのタイトル経験者を擁し、“史上最強のスター軍団”と称されるアメリカ代表を破り、イタリアがプールBの1位通過を決めた。これによってアメリカ代表の決勝ラウンド進出が一時あやぶまれることとなり、話題を呼んだ。【珍風景】「