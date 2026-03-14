【ワシントン＝向井ゆう子】香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストは１３日、米国のトランプ大統領が３月３１日から予定する中国訪問に、ルビオ国務長官が同行する見通しだと報じた。ルビオ氏は、中国の制裁対象となっており、訪中が実現すれば異例の対応となる。ルビオ氏は、中国共産党に厳しい対中強硬派として知られ、共和党上院議員だった２０２０年には中国政府による少数民族ウイグル族や香港の民主化運動に対する