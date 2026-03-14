ボイス・オブ・アメリカの建物＝2025年3月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、政府系メディアのボイス・オブ・アメリカ（VOA）を傘下に持つ政府機関トップにロジャーズ国務次官（広報担当）を指名し、議会に通知した。インターネットで差別を助長するような言動を規制する欧州の動きを「検閲」だと批判し、トランプ氏の主張を宣伝する忠臣ぶりが評価されたとみられる。政府機関はグロー