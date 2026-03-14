タレントの矢口真里（43）が、雰囲気が一変した最新ショットを公開した。【映像】矢口真里 激変した姿これまでにもInstagramで、仕事のオフショットを投稿してきた矢口。2025年7月24日には、「ぐるぐるナインティナイン夏のコスプレ紅白歌合戦！に出演させていただいておりました 私はスパイ教室のアネットのコスプレで歌わせていただきましたよ」と、番組の企画で挑戦したという激変ショットを披露。「すごい、これ矢口さん？