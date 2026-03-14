アメリカ・FOXニュースは13日、国防総省が長崎県の佐世保基地に配備されている強襲揚陸艦「トリポリ」と、沖縄県に駐留する海兵隊を中東に派遣すると報じました。FOXニュースによりますと、アメリカ国防総省は長崎県の佐世保基地に配備されている強襲揚陸艦「トリポリ」と、沖縄県に駐留する海兵隊の即応部隊、「第31海兵遠征部隊」を、イランへの兵力増強のため中東に派遣するということです。FOXニュースは当局者の話として、約2