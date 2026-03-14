お笑いコンビ南海キャンディーズ山里亮太（48）と女優生見愛瑠（24）が、ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ2026」（21日午後6時30分、フジテレビ系）のMCを務めることが分かった。山里がMCを務めるフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）で14日、発表された。同番組のMCは昨年まで、お笑いコンビ霜降り明星と女優広瀬アリスが5年連続で務めてきたが、一新されることになった。山里は番組を制作するカンテレを通