スカイマークは、神戸〜沖縄/那覇線を6月1日から増便する。夏スケジュールには、1日3〜5往復を運航する。運航期間は10月24日まで。ボーイング737-8型機を4月にも導入することに伴うもので、この他に、茨城・神戸〜札幌/千歳線を合わせた3路線を増便する。航空券は3月17日午前11時から販売を開始する。■ダイヤSKY595神戸（17：30）〜沖縄/那覇（19：35）SKY598沖縄/那覇（20：10）〜神戸（22：05）