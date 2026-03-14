◆ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの春限定ランチ「桜いちご ヴィヴァーチェ」。前菜やいちごスイーツは食べ放題品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル26階のイタリアングリル「メロディア」では、2026年5月6日（水）まで、春限定のセミランチビュッフェ「桜いちご ヴィヴァーチェ」を開催中。全6種から選べるメインディッシュに加え、春の香りを感じるアンティパスティといちご尽くしのドルチ