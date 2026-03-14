◆新横浜プリンスホテルの“天空のラウンジ”で味わう、チョコレート＆チーズのアフタヌーンティー新横浜プリンスホテルの「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」に、チョコレートとチーズ、そしてフルーツが共鳴する「ショコラ＆フロマージュ アフタヌーンティー」が登場！濃厚なチョコレートに、コク深いチーズやみずみずしいフルーツを重ねたスイーツは絶品。さらにチーズかけ放題のセイボリーまで揃った、豪華なラインナップで