◆ヒプステ俳優・安藤夢叶さんがいちごアフタヌーンティーを体験！新宿・東京オペラシティ最上階の「OPERA」へ新宿区・東京オペラシティの最上階にあるデザートレストラン「OPERA」では、旬のいちごをたっぷり使ったアフタヌーンティーを開催中。今回は“ヒプステ”こと『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageに出演する、俳優の安藤夢叶さんがアフタヌーンティーを体験。新宿にゆかりのあるキャラクターを演じ