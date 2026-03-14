東京駅一番街にある、お菓子メーカーのアンテナショップが揃う人気ゾーン「東京おかしランド」のイベントスペースにて、「ミルキー75周年」をテーマにしたショップ「milky 75th Premium Shop〜ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち〜」が、2026年3月20日から5月11日までの期間オープンする。※すべて価格は税込み「ミルキー」が誕生して75年！浅草の名物とコラボしたお菓子とは2026年は不二家のロングセラーキャンディ「ミル