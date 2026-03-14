◆グランドニッコー東京 台場の蟹ビュッフェを実食！トゲズワイ蟹の食べ放題や、巨大な春のアスパラガスもグランドニッコー東京 台場では、多彩なレストランで冬の味覚“蟹”が贅沢に味わえる「蟹フェア」を開催中。なかでも、レストラン「GARDEN DINING」では、旬の蟹を堪能できるビュッフェをランチ＆ディナーで提供中。トゲズワイ蟹の食べ放題やほぐし身を使った蟹ご飯、いちごと合わせたタルトなどを多彩にラインナップ。2026