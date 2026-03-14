◆【オザキフラワーパークスタッフ監修】植え替えシーズン到来！観葉植物の植え替えのコツ題字／そばまる興味はあるけどなかなか手を出せなかったり、難しそうに感じたり…。そんな事柄について、その道のプロに教えてもらうこの記事。今回は「植物」について、「オザキフラワーパーク」の百瀬謙太郎さんに教えてもらいました。観葉植物を植え替えて楽しく飾ろう年明け以降は寒くて我が家の植物も震え上がっておりましたが、この春