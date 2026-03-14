ゲレーロJr.の決死のヘッドスライディングでの生還シーン。スーパースターの身体を張ったプレーもまた試合の流れを変えた(C)Getty Imagesふたを開けてみれば、やはり「最強軍団」の壁は高かった。現地時間3月13日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、負けたら終わりの一発勝負となる準々決勝ラウンドが開幕。注目の第1試合では、ドミニカ共和国代表が韓国代表に10-0と7回コールド勝ち。戦前の下馬評通りに地力の差