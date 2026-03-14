バンダは「本当に素晴らしい人ばかりだった」とドジャース時代を振り返った(C)Getty Images現地時間3月12日、今季からツインズでプレーする左腕アンソニー・バンダは、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』にゲスト出演。昨季ドジャースでワールドシリーズ（WS）連覇を経験した32歳は、絶大な注目度を誇る大谷翔平の存在について振り返った。【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る番組内で