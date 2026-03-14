フリーアナウンサーの三宅絹紗（30）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、NHKBS「ワースポ×MLB」キャスターの先輩らとの豪華3ショットを披露した。「ワースポMLBキャスターの先輩瑠美さん、萩ちゃんと」と書き出すと、日本代表のユニホームを着た自身と元フリーアナウンサーで侍ジャパンの菊池雄星投手の妻・瑠美さん、フリーアナウンサーの山本萩子の3ショットをアップ。「再会があまりにもうれしくて飛び跳ね