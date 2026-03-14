2024年に「乃木坂46」を卒業し、俳優として活躍している山下美月（26）が12日、Instagramを更新。印象がガラリと変わった姿を公開し、驚きの声が寄せられている。【映像】山下美月 ファン衝撃の近影これまでにInstagramで、ロサンゼルスで撮影した写真集のオフショットや、沖縄の海での開放的な写真など日常の様子を発信してきた山下。山下美月、印象がガラリと変わった姿を公開2026年3月12日の投稿では、「静電気で髪がファ