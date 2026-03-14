＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】微妙すぎる“同体取り直し”（実際の様子）前頭十二枚目・朝紅龍（高砂）と前頭十七枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の取組で同体取り直しが発生。館内がどよめく中、一度、行司軍配では“敗れた”とされた力士も思わず「おっ！」と驚くような一幕があった。立ち合い、朝紅龍は相手へと飛び込み、その勢いに琴栄峰はバランスを崩すも、上手く引いて叩き込んだ。朝