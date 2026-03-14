オハイオ州ウィルミントンで開催されたイベント中、オハイオ空軍州兵のKC135「ストラトタンカー」が滑走路に駐機する様子＝2025年5月3日/Staff Sgt. Ivy Thomas/Ohio National Guard（CNN）米空軍の空中給油機KC135「ストラトタンカー」が12日にイラク西部で墜落した事故で、米軍は搭乗していた要員6人全員が死亡したことを明らかにした。事故は「敵の攻撃や友軍の誤射によるものではない」としている。米中央軍は13日午前の声明で