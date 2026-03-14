アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美が13日、Xを更新。ニュース番組をめぐり、思いなどをつづった。緒方は「NHK『キャッチ！世界のトップニュース』。この時間に自宅にいられる日は必ず見ています。海外のニュースが現地のニュース映像で伝わる。報道はなんでも『中間』は難しいけれど、世界の現在地が一番ニュートラルに見える番組だから」と書き出した。そして「新聞・テレビ・ネット。日