北海道日本ハム・新庄剛志監督の現役時代の成績は打率2割5分前後だった。一流選手とはいえないのに、なぜ人々の記憶に残っているのか。経済ジャーナリストの桑原晃弥さんが新庄語録からその理由を解き明かした――。※本稿は、桑原晃弥『常識を超えて結果をだす新庄剛志の名言』（ぱる出版）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォトファン感謝イベントで観客に手を振る日本ハムの新庄剛志監督＝2025年11月22日、エスコ