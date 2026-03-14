試合後、韓国のリュ・ジヒョン監督が会見■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦しコールド負けを喫した。試合後、リュ・ジヒョン監督は「ドミニカ共和国チームには世界最高レベルの選手たちが集まっているということを確認できました」とドミニカ共和国代表を称えた。4大会ぶりの準々決勝も