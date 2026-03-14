ディズニーによる実写版映画『白雪姫』（2025）で主演を務めたレイチェル・ゼグラーが、当時の激しいバッシングを振り返った。 2001年生まれのゼグラーは、スティーブン・スピルバーグ版『ウェスト・サイド・ストーリー』（2021）に17歳の若さで抜擢され、一躍スターダムを駆け上がった。しかし、その華やかなデビューから嫉妬や批判の対象となることも避けられず、『白雪