『スパイダーマン』シリーズ初の実写ドラマ「スパイダー・ノワール」では、映画『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズに続いて、ニコラス・ケイジがスパイダー・ノワール／ベン・ライリー役を再演する。 ただし本作のスパイダー・ノワールは、『スパイダーバース』に登場したのと同一人物ではないという。「同じキャラクタ&#