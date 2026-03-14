大企業のCEOや外科医、弁護士……社会的・経済的に地位が高い人の頭のなかはいったいどうなっているのだろうか？中野信子さんによると「ドイツのある研究チームによって、社会的・経済的に地位が高い人にはサイコパスが多いという結論が出た」という――。（第3回／全3回）※本稿は、中野信子『脳科学で解き明かすあの人の頭のなか』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです