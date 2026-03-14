準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦しコールド負けを喫した。勝負を決める3ランがスタンドに飛び込んだ瞬間、韓国ナインは呆然。7回で終わりを告げた準々決勝に落胆する選手が目立った。打線は相手左腕のサンチェスに沈黙。5回までわずか2安打に抑えら