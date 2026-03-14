ドジャースからツインズに移籍したアンソニー・バンダ投手（３２）が大谷翔平の素顔を明かしている。２年間、チームメートとして大谷と接してきたバンダは「彼は本当に一生懸命頑張っている。いつも打撃ケージに入っているか、何かやっているね。仕事に対してすごくこだわりがある」とし、移動中は漫画に夢中になっているという。「ｉＰａｄで漫画や本を読むのが大好きだね。野球のことはちょっと忘れて気分転換していると思う。