28歳の男性は物心ついた頃から「両親に迷惑をかけてはいけない」と考え、他人に気を遣いながら生きてきた。指定校推薦で進学した大学2年の時に突然、原因不明の不調に見舞われて、単位を落とした結果、留年が決定。その後、就職してからも苦難の道が続いた。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが取材すると、そこには生い立ちが大きく関係していることがわかった――。（前編／全2回）写真＝iStock.com／pocketlight※写真は