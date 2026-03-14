久永実木彦さん＝種子貴之撮影大学構内で起こった銃乱射事件。大学生のスミヒコは多くの命が奪われた事件のドキュメンタリー映画を制作することを決意して……。久永実木彦さん初の書き下ろし長編『雨音』（KADOKAWA）は喪失に向き合う人々の姿を、静かなタッチで描いた物語。ファンタスティックなホラーやSFで人気を集め、2025年「黒い安息の日々」で日本推理作家協会賞（短編部門）を受賞した久永さんの渾身作です。久永さんに