Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟が、3月7〜8日に行われたKリーグ1およびKリーグ2第2節のMVP、ベストイレブン、ベストチーム、ベストマッチを発表した。Kリーグ1第2節のMVPはFC安養（アニャン）のマテウスだ。【写真】Kリーグの美女チアガール、今にも弾けそうな私服SHOTマテウスは3月8日、安養総合運動場で行われた済州（チェジュ）SK FC戦で後半42分にPK成功で先制点を記録した後、後半終了間際に自身2点目をマークし、安