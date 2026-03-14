義理チョコとして、失礼でない程度の品物を贈っただけなのに、ホワイトデーに予想外に高価そうなお返しを渡されたら、どのようにリアクションするのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「ホワイトデーに『豪華すぎるお返し』をもらってしまったときの対応」をご紹介します。【１】「なんかトクしちゃったー！サーセン」とちゃっかり舌を出す「『やったー！ありがと！』と