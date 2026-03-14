ホワイトデー当日にお返しを渡せなかったとしても、別の日に気の利いた一言を添えて渡せば、逆に女性の印象に残りやすいかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、男性がホワイトデー当日にお返しができないとき、どんな一言があると嬉しいのか聞いてみました。【１】「遅くなった分増量しました（笑）。」と冗談っぽく言いながら渡す。「面白くていい！増量っていうのもお得な感じ（笑）。」（２０