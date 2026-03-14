２人組バンド・ポルノグラフィティの公式サイトが１４日に更新され、全国ツアー「２０ｔｈライヴサーキット“水”」の再開を発表した。ボーカル・岡野昭仁が新型コロナウイルスに感染し、４公演が開催見合わせとなったが、１９日の静岡公演から再開し、岡野も復帰する。「『２０ｔｈライヴサーキット“水”』静岡公演に関して」と題した文章をアップ。「『２０ｔｈライヴサーキット“水”』千葉・兵庫・鳥取・島根公演の開