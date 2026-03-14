◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）右膝の大けがから再起を目指す元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）が無傷４連勝とした。東序ノ口４枚目・山内（田子ノ浦）を上手投げで退けた。幕下だった２４年九州場所以来の勝ち越しを決めたが「勝ち越したんだっていうところじゃないので。あと三番、集中して一番一番です」と表情を引き締めた。木竜皇は十両だった昨年３月の春場所６日目の取組で右膝を負