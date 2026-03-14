女優でモデル、アーティストの池田エライザが１３日までにＳＮＳを更新し、近影が美しすぎると話題になっている。ＴＢＳ系ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（金曜・後１０時）に出演している池田。自身のインスタグラムを更新し、「＠ｄｒｅａｍｓｔａｇｅ＿ｔｂｓ今夜２２時、最終回ですＮＡＺＥ、本当に本当によく頑張りました。皆様是非私達の辛くも眩い青春を最後まで見届けてくださいそして新たな門出の応援もよろ