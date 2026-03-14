漫才コンビ、オール阪神・巨人のオール巨人が１２日付のＸで、ＷＢＣが原因で夫婦間で「揉めます」と通常の状況ではなくなっていることを投稿した。巨人は「もう今はＷＢＣ一色ですね」とし、「家の嫁がタブレットで．炊事をしながら台所で見ていて僕はリビングでテレビで見てるのですが…どう言う訳かタブレットの方が映像が早く届くので！嫁が台所で、やったとか．あ〜ぁとか言うので…次の展開が嫁の声で分かってしまうので