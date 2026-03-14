アイドルグループ・＝ＬＯＶＥの大谷映美里が１３日放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。グループのプロデュサーでもあるタレントの指原莉乃がバラエティーの“師”と仰ぐ大物芸人の名前を明かした。この日は、くりぃむしちゅーの有田、フットボールアワー・後藤輝基らと東京・浅草の名店を訪ねた。大谷は「指原さんから『私はバラエティーの全ては後藤さんに教えていただいたんだよ』って聞いて。具体的に何