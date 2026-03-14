クラフトキャンディ専門店「パパブブレ」から、NiziUのライブツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」東京公演開催を記念したコラボキャンディが登場します。発売は2026年3月17日（火）より、一部店舗と公式オンラインストアにてスタート。新EPの世界観を表現したモノトーンデザインのキャンディに、NiziUロゴやランダムフォトカードが付いた特別なアイテムです。WithU必見の限定コレクション