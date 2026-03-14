◇第6回WBC 準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日マイアミ）ドミニカ共和国は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦し、コールド勝ちして準決勝進出を決めた。初回は3者凡退に終わったドミニカ打線が2回から繋ぐ野球で得点を重ねた。2回に1死一塁の好機を作ると、6番・カミネロが左翼線に強烈な二塁打を放って、一塁走者のゲレーロは迷わず本塁に突入