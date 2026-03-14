映画監督の堤幸彦氏（７０）がＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺ（ＴＪＢＢ）主演のＡＢＣテレビのドラマ「ＤＡＲＫ１３踊るゾンビ学校」（ＡＢＣテレビ＝日曜深夜０・１０、テレビ朝日＝土曜深夜２・３０）で監督を務め、「ゾンビ」と「ダンス」をかけ合わせた新境地に挑んでいる。古希を迎えた今でも「見たことがないドラマを作りたい」と意欲は高まるばかり。多くのヒット作を世に送り出した名匠に、映像制作へのこだ