朝ドラ「ばけばけ」でヒロイン松野トキを演じる俳優高石あかりが１３日にＮＨＫ総合で放送された「あさイチプレミアムトーク」に出演し、自身の姿に「恥ずかしい」を連発した。鈴木奈穂子アナウンサーが「『ばけばけ』は先月クランクアップしました。テレビ初公開の映像を含めてご覧頂きます」と紹介した。高石は「えっ！」と小さく驚いた。２月７日、１０カ月にわたる撮影が終了したときの映像で、高石は涙声で「朝ドラヒロ