カフェや飲食店で「何も注文しない同席者」をめぐり、気まずい思いをした……。そんな経験を持つ人は意外と少なくありません。親子の注文や短時間の利用なども含めた、いわゆる「席だけ利用」問題について、どう考えますか？Bさんの事例を通して見ていきましょう。「私は大丈夫！」満席のカフェで何も注文しない女性「私は大丈夫」 そんな言葉に思わず耳を疑った――。会社員のBさん（20代女性）は、英会話教室で知り合った同