スズキの「3列シート」コンパクトミニバン自動車メーカーが未来のビジョンや技術力をアピールする場であるモーターショー。そこでは数多くのコンセプトカーが発表され、来場者の夢をかき立てます。なかには、市販化を前提としない実験的なモデルでありながら、その魅力的な提案により、「ぜひ売ってほしい」と熱望されるクルマが存在します。【画像】超カッコイイ！ これがスズキの「ちいさな“3列”ミニバン」です！ 画像で見