私はミエ（20代）。今は都内で一人暮らしをしています。地元はここから新幹線で1時間くらいの県。たった1時間くらいで帰れる距離だし、近県なのだから、そこまで変わらないだろうと思っていましたが、なにもかもが違っていました。まず人が多い。そしてバスや電車がたくさんあるので車は必要ありません。駐車場代が高い。みんなオシャレ……いろいろあります。それでも上京して2年の間に、すっかり都会になじんだと思っていたので